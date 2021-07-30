Перерасчет пенсий с 1 августа затронет около 10 млн работающих пенсионеров

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Перерасчет страховых пенсий, который ежегодно проводится с 1 августа, затронет около 10 млн работающих российских пенсионеров. Об этом в пятницу сообщила ТАСС зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

"[Перерасчет затронет] тех, кто имел факт работы в течение прошлого года. Это порядка 10 млн человек, 9,5 млн. Где-то в этих пределах", - сказала она.

Сенатор напомнила, что перерасчет производится исходя из суммы страховых взносов, которые отчислены работодателем в течение прошлого календарного года.

"Страховые взносы поступили на лицевой счет человека. Исходя из этой суммы идет перерасчет размера пенсий, но при этом учитывается не более трех баллов. То есть там зарплата учитывается где-то на уровне трех МРОТ (минимального размера оплаты труда). Но это общая норма, и она практически ничем не отличается от действующей", - отметила Бибикова.

Согласно действующей норме, перерасчет касается получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы (то есть тех, кто работал в 2020 году). Перерасчет проводится беззаявительно.