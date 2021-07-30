В Хабаровском крае к занятиям по ГТО в селах присоединятся более 2,5 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Мероприятиями по подготовке и сдаче испытаний комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Хабаровском крае охватят более 2,5 тыс. человек в селах и поселках. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель директора центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края - руководитель регионального центра тестирования ГТО Олег Колотовкин.

Комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной сложности.

"В Хабаровском крае реализуются пилотные проекты, направленные на организацию занятости детей и подростков, пропаганду здорового образа жизни, подготовку к выполнению нормативов ГТО в селах и поселках, связанных с общей физической подготовкой и плаванием. До конца года к занятиям спортом, подготовке к сдаче ГТО привлечем более 2,5 тыс. человек", - сказал Колотовкин.

В городах, где развита спортивная инфраструктура, есть соответствующие педагоги, ситуация с занятостью физической культурой обстоит лучше, чем в небольших поселениях. За счет этих проектов в регионе хотят увеличить охват спортивными занятиями, привлечь внимание к ГТО. Жители населенных пунктов - в основном дети, но есть и взрослые - бесплатно проходят физическую подготовку. Занятия ведутся в 15 районах, их на площадках школ проводят профессиональные инструкторы. Они учат делать упражнения правильно и безопасно, контролируют технику, следят за прогрессом участников, а после проводят тестирование. Участие в проектах приняли уже около 900 человек, в их числе и занимающиеся плаванием в населенных пунктах, где есть бассейны.

"Если жителям понравится такой формат, то продолжим его реализацию и в 2022 году. Сейчас пока получаем положительный отклик. Плановые показатели по набору выполнены, интерес есть. Если говорить о плавании, то дети научились плавать, подавляющее большинство выполнили норматив ГТО", - сказал Колотовкин.

Всего по итогам первого полугодия в Хабаровском крае нормативы ГТО сдали 1 090 человек, а зарегистрировались для сдачи - свыше 9 тыс. В прошлом году норматив выполнили более 6,6 тыс. человек.