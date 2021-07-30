В Петербурге запустят "Невский маршрут", который свяжет шесть городских причалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Пилотный городской несубсидируемый маршрут водного транспорта "Невский маршрут" планируют запустить в Петербурге с 7 августа, водные трамвайчики будут курсировать по главным причалам в центре города. Об этом в пятницу журналистам рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

"С 7 августа на Неве запускается кольцевой "Невский маршрут", который свяжет шесть городских причалов в центре Санкт-Петербурга. Проект организован Комитетом по транспорту по инициативе Комитета по туризму и Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт Петербурга. Теплоходы будут курсировать ежедневно с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут и трехминутными стоянками у причалов", - говорится в сообщении.

В маршрут водных трамваев войдет городской причал у Арсенальной, Петровской, Мытнинской набережных, у Летнего сада, Кунсткамеры и Адмиралтейства.

В пресс-службе комитета по транспорту также добавили, что у пассажиров будет возможность оплатить как весь маршрут, так и несколько остановок: стоимость одной остановки составит 100 рублей, стоимость полного маршрута 700 рублей. Билеты на рейс можно приобрести на причалах, в павильонах Городского туристско-информационного бюро, через сайты судоходных компаний, на портале visit-petersburg.ru и через сайты-агрегаторы туристских услуг.

Сейчас в городе курсируют только частные экскурсионные катера по рекам и каналам, а также с выходом в Неву. Кроме того, от пристаней у Эрмитажа, Медного всадника и Кунсткамеры в Петергоф ходят быстроходные суда на подводных крыльях - "Метеоры" и "Ракеты". Ранее в Петербурге неоднократно совершались попытки по организации внутригородского водного транспорта, но все они безуспешно проваливались.