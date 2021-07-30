В Брянской области до 12 августа продлили запрет на посещение детьми ТРЦ без сопровождения

ТАСС, 30 июля. Правительство Брянской области продлило до 12 августа действие запрета на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров и фудкортов без сопровождения родителей или законных представителей. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте правительства региона.

"Запретить по 12 августа 2021 года нахождение несовершеннолетних лиц в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фудкортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей", - говорится в тексте документа.

В постановлении отмечено, что внесенное изменение вступает в силу с 30 июля. Ранее срок действия этого ограничения был установлен до 29 июля.

На территории региона действуют несколько профилактических ограничений, в том числе запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Кроме того, временно приостановлено проведение досуговых мероприятий в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности с числом участников более 50 человек одновременно.

По данным регионального оперативного штаба на 30 июля, в Брянской области с начала пандемии выявили 53 846 случаев заражения коронавирусом, в том числе 259 - за последние сутки. Выздоровели 48 896 человек, 792 пациента умерли.