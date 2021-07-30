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Пандемия COVID-19

В Брянской области до 12 августа продлили запрет на посещение детьми ТРЦ без сопровождения

Срок действия ограничения ранее был установлен до 29 июля

ТАСС, 30 июля. Правительство Брянской области продлило до 12 августа действие запрета на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров и фудкортов без сопровождения родителей или законных представителей. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте правительства региона.

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"Запретить по 12 августа 2021 года нахождение несовершеннолетних лиц в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фудкортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей", - говорится в тексте документа.

В постановлении отмечено, что внесенное изменение вступает в силу с 30 июля. Ранее срок действия этого ограничения был установлен до 29 июля.

На территории региона действуют несколько профилактических ограничений, в том числе запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Кроме того, временно приостановлено проведение досуговых мероприятий в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности с числом участников более 50 человек одновременно.

По данным регионального оперативного штаба на 30 июля, в Брянской области с начала пандемии выявили 53 846 случаев заражения коронавирусом, в том числе 259 - за последние сутки. Выздоровели 48 896 человек, 792 пациента умерли.

Теги
РоссияБрянская областьПандемия COVID-19
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