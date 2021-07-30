Липецкие власти продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 31 августа

ТАСС, 30 июля. Запрет на проведение массовых мероприятий в Липецкой области продлен еще на месяц, до 31 августа. Соответствующие изменения внесены губернатором Игорем Артамоновым в постановление о коронавирусных ограничениях в регионе, сообщили в пятницу ТАСС в администрации области.

"В Липецкой области продлен запрет на проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до 31 августа. Также до этой даты продлены ограничения для неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или месту пребывания", - сообщили в администрации.

Фудкорты с общей зоной посадки в торгово-развлекательных центрах тоже будут закрыты до конца лета. Помимо этого, организациям и индивидуальным предпринимателям продлен запрет на оказание услуг с полуночи до 6:00, за исключением доставки заказов и самовывоза без посещения людьми помещений.

По данным на 30 июля, в Липецкой области зарегистрировано более 39,4 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 245 случаев. В настоящий момент в регионе привито первым компонентом вакцины 320 тыс. человек, что составляет 58% от плана. Полностью вакцинированы 242 тыс. пациентов (44,3% от плана).