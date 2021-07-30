{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Махачкале рекомендуют пить воду в бутылках из-за снижения качества водопроводной воды

Перед купанием детей воду советуют вскипятить

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в связи с паводковой ситуацией и ухудшением качества водопроводной воды жителям Махачкалы рекомендовал пить бутилированную воду. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В связи с паводковой ситуацией и ухудшением качества водопроводной воды рекомендуем населению города Махачкалы и прилегающих поселков: использовать для питья и приготовления пищи бутилированную питьевую воду, использовать для купания детей до 3 лет отстоянную не менее суток и кипяченую воду", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что водопроводную воду перед употреблением следует отстаивать в чистых емкостях не менее суток и кипятить.

Теги
РоссияДагестан
В Мордовии пройдет первый всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания
Мероприятие состоится 19-20 августа
Читать полностью