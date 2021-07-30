В Махачкале рекомендуют пить воду в бутылках из-за снижения качества водопроводной воды

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в связи с паводковой ситуацией и ухудшением качества водопроводной воды жителям Махачкалы рекомендовал пить бутилированную воду. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В связи с паводковой ситуацией и ухудшением качества водопроводной воды рекомендуем населению города Махачкалы и прилегающих поселков: использовать для питья и приготовления пищи бутилированную питьевую воду, использовать для купания детей до 3 лет отстоянную не менее суток и кипяченую воду", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что водопроводную воду перед употреблением следует отстаивать в чистых емкостях не менее суток и кипятить.