{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

День ВДВ в Петербурге пройдет без массовых мероприятий

Власти города также рекомендуют жителям воздержаться 2 августа от посещения мемориальных и памятных мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Санкт-Петербурге в этом году пройдет без массовых мероприятий в связи с эпидемической ситуацией. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге не будут организованы массовые мероприятия, посвященные 91-й годовщине создания Воздушно-десантных войск. Помимо этого, гражданам рекомендуется воздержаться от посещения мемориальных и памятных мест во избежание скоплений большого количества людей в отдельных местах", - сказали в комитете.

Ранее сообщалось, что в Москве не состоится крестный ход на Ильинке, который традиционно проводился 2 августа с участием командования ВДВ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
В Мордовии пройдет первый всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания
Мероприятие состоится 19-20 августа
Читать полностью