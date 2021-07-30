День ВДВ в Петербурге пройдет без массовых мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Санкт-Петербурге в этом году пройдет без массовых мероприятий в связи с эпидемической ситуацией. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге не будут организованы массовые мероприятия, посвященные 91-й годовщине создания Воздушно-десантных войск. Помимо этого, гражданам рекомендуется воздержаться от посещения мемориальных и памятных мест во избежание скоплений большого количества людей в отдельных местах", - сказали в комитете.

Ранее сообщалось, что в Москве не состоится крестный ход на Ильинке, который традиционно проводился 2 августа с участием командования ВДВ.