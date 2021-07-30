Власти Удмуртии сняли введенный из-за жары запрет на посещение лесов

ИЖЕВСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии сняли запрет на посещение лесов, введенный в связи с жаркой погодой, с 31 июля. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.

"Ввиду стабилизации пожарной обстановки и снижению класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды с 31 июля 2021 года будет снят запрет на въезд в леса транспортных средств и посещение лесов гражданами", - сказано в сообщении. По данным пресс-службы, при этом в лесах на территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим и запрещено разведение костров.

Ранее сообщалось, что с 25 июня в Удмуртии был введен запрет на посещение лесов в 20 из 25 районов республики в связи с установившейся жаркой погодой. На время запрета в лесах не допускалось проведение прогулок, массовых мероприятий, а также сбор различных не древесных ресурсов.