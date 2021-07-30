Власти США считают, что дельта-штамм ковида по заразности сравним с ветряной оспой

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Штамм "дельта" коронавируса, по всей видимости, вызывает более тяжелое заболевание, чем другие его разновидности, и распространяется примерно так же легко, как ветряная оспа. Об этом свидетельствуют внутренние документы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, с которыми в пятницу ознакомились журналисты телеканала CNN .

Как говорится в материале, руководитель организации Рошель Валенски подтвердила подлинность документов. Они ранее не были опубликованы. "Это один из наиболее легко передающихся известных нам вирусов", - заявила Валенски. Она сравнила дельта-штамм коронавируса по легкости передачи с ветряной оспой и корью.

Согласно приведенным оценкам, от одного инфицированного дельта-штаммом в среднем могут заразиться восемь или девять человек. Как отмечает телеканал, указанные документы ЦКПЗ свидетельствуют о том, что полностью вакцинированные люди в случае заражения штаммом "дельта" распространяют его "с той же скоростью, что и непривитые". По сведениям CNN, данные материалы будут опубликованы позднее в пятницу.

Валенски ранее заявила, что полностью вакцинированные люди заражаются коронавирусом очень редко. Специалисты ЦКПЗ на этой неделе подчеркнули, что продолжают "решительно призывать" всех в США сделать прививки. "Вакцинация по-прежнему предотвращает тяжелое течение заболевания, госпитализацию и смерть, даже в случае со штаммом "дельта", - отмечала Валенски.

ЦКПЗ во вторник рекомендовали полностью вакцинированным от коронавируса американцам "в районах, где имеет место значительное и быстрое распространение" вируса, "носить маски в помещениях и в общественных местах". В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев.

Валенски, объявляя об этих рекомендациях на этой неделе, пояснила, что они обусловлены быстрым распространением разновидности "дельта" и поступлением новых данных. Они свидетельствуют о том, что "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью "дельта" уже после прививки, могут быть заразными и передавать вирус другим", уточнила тогда Валенски. Других подробностей она в то время не привела.