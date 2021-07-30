В Мордовии пройдет первый всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания

ТАСС, 30 июля. Передовой опыт регионов по организации питания в школах обсудят на Первом всероссийском родительском форуме по вопросам школьного питания, который пройдет в Мордовии в преддверии заседания Госсовета, сообщили в пятницу в пресс-службе главы Мордовии.

"Принято решение о проведении в Мордовии 19-20 августа этого года первого всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания. В условиях нынешней эпидемиологической обстановки форум пройдет в очно-дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Врио главы Мордовии Артем Здунов весной возглавил рабочую группу по вопросам организации питания школьников комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование". Участники рабочей группы планируют подготовить предложения по совершенствованию системы школьного питания к заседанию Госсовета, которое состоится 25 августа. По словам Здунова, 79 субъектов РФ уже направили свои предложения. Наиболее актуальные для всех субъектов страны вопросы связаны с модернизацией пищеблоков, совершенствованием контрактной системы, приобретением продуктов питания местного производства, повышением уровня родительского контроля. В ходе форума планируют обсудить наработки российских регионов.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. В школах, технически готовых к этому, младшеклассники должны были начать получать такое питание с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.