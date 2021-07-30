Минобрнауки планирует создать в России около 50 карбоновых полигонов

КУРГАН, 30 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ планирует создать в регионах России около 50 карбоновых полигонов для развития системы расчета углеродного баланса. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время рабочей поездки в Курган.

В марте 2021 года были определены семь пилотных регионов, где будут созданы карбоновые полигоны: это Чеченская Республика, Краснодарский край, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области. В ходе проекта планируется разработать методики измерения потоков основных парниковых газов - двуокиси углерода, метана, оксида азота и других.

"Мы планируем создать порядка 50 таких полигонов", - сказал Фальков.

Он отметил, что сейчас в экспертном совете при министерстве уже находятся 11 готовых заявок. "И мы чувствуем, что есть интерес где-то у еще 10-15 регионов. Поэтому я думаю, что полтора десятка регионов примерно на будущий год войдут в эту большую программу", - рассказал собеседник агентства.

В частности, шанс попасть в программу есть и у Курганской области, добавил он.

Система карбоновых полигонов создается в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года. Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях. Реализация пилотного проекта проходит в семи регионах, это Чеченская Республика, Краснодарский край, Калининградская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тюменская область, а также на базе семи образовательных организаций высшего образования и научных организаций.