"Бауманка" и КГУ создадут совместный Центр компетенций в области роботизированных машин

КУРГАН, 30 июля. /ТАСС/. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Курганский государственный университет (КГУ) договорились о создании Центра компетенций в области колесных и гусеничных роботизированных машин. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе КГУ.

Ранее вузы во время рабочей поездки министра науки и высшего образования Валерия Фалькова в Курган подписали соглашение, согласно которому МГТУ будет участвовать в модернизации образования в КГУ.

"Стороны договорились создать Центр компетенций КГУ и МГТУ им. Н. Э. Баумана в области колесных и гусеничных роботизированных машин", - говорится в сообщении. Сроки реализации проекта не уточняются.

Отмечается, что в центре будут проводиться научные исследования, разработка перспективных конструкций машин и подготовка высококвалифицированных кадров для ПАО "Курганмашзавод". Также вузы планируют запустить зеркальный инжиниринговый центр и зеркальную лабораторию цифрового материаловедения для быстрого и сквозного проектирования, разработки, испытаний и применения новых материалов. Еще один проект, который вузы планируют реализовать - открытие на базе КГУ детского образовательного центра "Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана".

Кроме того, будут созданы сетевые образовательные программы, в частности магистратура "Материаловедение и технологии материалов". Также курганский вуз получит доступ к платформе искусственного интеллекта и инженерного программного обеспечения МГТУ.

КГУ - крупнейший вуз Курганской области, здесь обучаются более 10 тыс. студентов.