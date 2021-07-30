Власти Кипра со 2 августа начнут вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет

НИКОСИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет начнется в Республике Кипр 2 августа. Такое решение принял в пятницу кабинет министров островного государства, сообщил глава Минздрава Михалис Хаджипантелас.

"Вакцинация будет добровольной и [будет производиться] с согласия родителей или законных опекунов", - сказал министр.

Хаджипантелас добавил, что в соответствии с рекомендацией Кипрского педиатрического общества и действующего при Минздраве научно-консультативного комитета подростков будут прививать мРНК-вакцинами Pfizer - BioNTech и Moderna.

Он также сказал, что несколько стран ЕС, таких как Франция, Германия, Италия, Литва и Греция, уже начали вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Новые ограничительные меры

Кроме того, министр здравоохранения сообщил и о ряде новых ограничительных мер, которые будут действовать на острове на всем протяжении августа. Согласно решению кабмина, будет расширена зона действия антиковидных сертификатов SafePass, которые придется предъявлять во всех помещениях, где собираются или гипотетически могут собраться более 10 человек, включая сотрудников. В настоящий момент эта норма действует для тех мест, где могут одновременно находиться более 2 десятков людей.

SafePass подтверждает прохождение либо полного курса вакцинации от коронавируса, либо наличие прививки по крайней мере одной дозой вакцины, сделанной как минимум 21 день назад, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста не более чем трехдневной давности, либо медицинского подтверждения о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев. Данный пропуск теперь понадобится всем посетителям государственных и частных больниц в возрасте от 12 лет и старше. Кроме того, такие же документы теперь надлежит предъявлять всем посетителям и всем сотрудникам домов престарелых.

Гостям острова, не привитым противовирусными препаратами, теперь придется сдавать молекулярный ПЦР-тест или экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса на седьмой день после прибытия на Кипр. На вакцинированных туристов или на тех, кто переболел ковидом в течение последних 180 дней, это требование не распространяется.