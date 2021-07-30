В Псковской области детям до 14 лет больше не требуется ПЦР-тест при заселении в отель

ТАСС, 30 июля. Оперштаб Псковской области в пятницу по итогам заседания внес несколько изменений в указ губернатора региона, связанный с коронавирусными ограничениями. Среди них отмена обязательного тестирования на COVID-19 при заселении в отель детей до 14 лет, говорится в опубликованном на официальном сайте псковского правительства документе.

"Осуществлять заселение в объект временного проживания граждан при условии наличия у заселяемого одного из следующих документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции любым из методов, полученного не ранее чем за три календарных дня до заселения в объект временного размещения граждан, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев. Указанное требование не распространяется на несовершеннолетних детей, не достигших 14 лет", - говорится в указе.

Как отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отмена обязательной справки об отсутствии коронавируса у детей видится целесообразной, так как до 14 лет они путешествуют с родителями, для которых тестирование остается обязательным. При этом в новой редакции указа для взрослых граждан разрешается предоставлять при заселении в отели результаты об отсутствии новой инфекции не только по итогам ПЦР-тестирования, но и с помощью других экспресс-тестов, одобренных в России. Аналогичную возможность предоставят участникам массовых мероприятий и прибывшим из командировок сотрудникам.

Еще одно нововведение позволит отелям, хостелам и санаториям заселять гостей вообще без тестов на COVID-19 при условии, что они будут пройдены в течение ближайших 24 часов, а на это время люди будут соблюдать самоизоляцию. В целом все ограничения в регионе продлены до 31 августа.

Темпы вакцинации

Власти приняли решение продлить сроки обязательной вакцинации еще на две недели, до 16 августа по первому компоненту и до 16 сентября - по второму. Отсрочка не коснется медиков, соцработников и педагогов. Доля вакцинации среди сотрудников образования сейчас составляет около 50%, к 1 сентября привиться от COVID-19 должны все.

"Чтобы решить эту задачу, из последней поставки мы выделили почти 5 тыс. доз вакцины для учителей и воспитателей. На вчерашний день были вакцинированы 50% работников сферы образования, и сегодня эта работа должна быть завершена", - призвал губернатор Псковской области.

В целом в области активно продолжается прививочная кампания против коронавируса: доля взрослых, получивших первый компонент препарата, составляет 24,6% от общего числа, полностью завершивших вакцинацию - менее 20%. По словам главного санитарного врача региона Александра Нестерука, этого еще недостаточно для формирования коллективного иммунитета, но уже сказывается на заболеваемости в регионе. Власти уже третью неделю подряд фиксируют, что этот показатель остается на одном уровне и имеет тенденцию к медленному снижению.

В Псковской области за время пандемии выявили 43 642 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 119 человек. Выздоровели 35 993 пациента, умерли 560.