Жители Забайкалья собрали более 700 тыс. рублей для пострадавших от паводков

ЧИТА, 30 июля. /ТАСС/. Жители Забайкальского края за неделю собрали более 700 тыс. рублей в помощь пострадавшим от паводков в регионе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.

"В Забайкалье продолжается сбор финансовых средств пострадавшим в результате первой, второй и третьей волн паводка в районах края. На сегодняшний день на счет Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поступило 722 тыс. рублей. Финансовую поддержку оказали более 200 забайкальцев. Сбор финансовых средств был открыт краевым министерством труда и социальной защиты населения совместно с фондом", - говорится в сообщении.

Также жители пожертвовали порядка 6 тонн одежды, продуктов, бытовых предметов, средств личной гигиены и других вещей.

Забайкальский край в 2021 году столкнулся с масштабными паводками, которые подтопили более 2,6 тыс. домов, пострадали около 6,7 тыс. человек. Правительство региона оценило в 3,7 млрд рублей ущерб, который нанесли региону паводки. Из-за подъема воды в Забайкалье 23 июля обрушился железнодорожный мост Транссибирской магистрали в Шилкинском районе, движение по участку восстановили через три дня.