На Кубани направят почти 11 млн рублей на расчистку рек в Горячем Ключе

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края направят около 11 млн рублей на расчистку русел рек в Горячем Ключе для предупреждения подтоплений при сильных осадках, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края в пятницу.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что жители подтопленных при июльских осадках населенных пунктов жаловались на засоренность русел рек. Прокурор края Сергей Табельский сообщал, что прокуратура Краснодарского края даст оценку работе властей районов, где допущены подтопления и жертвы.

"На расчистку рек в Горячем Ключе направят около 11 млн рублей. Такие средства потребуются для того, чтобы провести первый этап работ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проведение этих работ необходимо для предупреждения подтоплений. По данным администрации края, в рамках второго этапа к работам по расчистке привлекут коммерческие организации.

В начале июля в результате ливней и паводка в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными 1 180 домовладений. Власти ввели режим ЧС в шести муниципалитетах Кубани: в Туапсинском, Славянском, Северском районах, Сочи, Горячем Ключе, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. Всего на оказание помощи пострадавшим из резервного фонда региона выделено 445 миллионов рублей.