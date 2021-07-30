Сотрудникам ЗАГСов в Москве разрешили не носить перчатки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ношение перчаток перестало быть правилом при взаимодействии с посетителями для сотрудников ЗАГСов Москвы. Однако масочный режим должен соблюдаться, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"В отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания продолжает действовать масочный режим, однако перчатки носить сотрудникам больше не требуется. Гости молодоженов должны быть в масках, а также могут пользоваться антисептическими средствами, установленными в столичных ЗАГСах, и соблюдать социальную дистанцию. Сами молодожены могут находиться без масок во время торжественной церемонии бракосочетания", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что почти 80% сотрудников ЗАГС вакцинированы от COVID-19. Это необходимо, так как ежедневно ЗАГСы Москвы оказывают услуги гражданам и взаимодействуют с большим количеством заявителей.

"Для профилактики возникновения и распространения COVID-19 в ЗАГСах и Дворцах бракосочетания соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. Регулярно проводится дезинфекция помещений, сотрудники обеспечены масками и респираторами, а для посетителей доступны антисептические средства. Перед началом рабочего дня сотрудникам измеряют температуру. Специалисты с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний к работе не допускаются, также запрещен вход посетителям с высокой температурой", - отметил собеседник агентства.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе центров "Мои документы", перчаточный режим во флагманских центрах теперь также перестает действовать для сотрудников и посетителей. "30 июля 2021 г. мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах. В связи с этим перчаточный режим в столичных офисах "Мои документы" также снимается. Однако посетители по-прежнему должны носить маски для защиты от вируса", - сказали в пресс-службе.

Центры госуслуг в Москве на данный момент принимают посетителей по новому формату. Большинство услуг офисов "Мои документы" можно получить по предварительной записи. Однако такие услуги, как регистрация рождения, брака, оформление паспорта России, выдача социальной карты, полиса ОМС, доступны для заявителей без предварительной записи. Получить результаты и забрать готовый документ можно в окнах приема центров госуслуг без предварительной записи.

О ситуации

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, при этом маски носить по-прежнему необходимо.

Ношение масок и перчаток с 12 мая 2020 года было обязательным в общественных местах Москвы, в том числе в транспорте, с целью предотвращения распространения COVID-19.