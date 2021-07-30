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Власти Хакасии планируют выполнить все социальные обязательства перед жителями

Пресс-служба правительства республики сообщила, что деньги будут выплачивать, несмотря на признание бюджета региона недействующим

ТАСС, 30 июля. Власти Хакасии выполнят все свои социальные обязательства по выплатам жителям республики, несмотря на решение апелляционного суда, признавшего бюджет региона на этот год недействующим. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона со ссылкой на главу республики Валентина Коновалова.

В пятницу, 30 июля, 5-й апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил в силе решение Верховного суда Хакасии о признании недействующим закона о республиканском бюджете. С этого момента и до принятия нового закона все государственные платежи в республике приостанавливаются.

"Все социальные обязательства перед жителями Хакасии будут выполнены: будут выплачиваться зарплаты, пособия, будут выполняться национальные проекты. Главное, как можно скорее внести проект нового бюджета на рассмотрение Верховного Совета республики и собрать экстренную сессию для его рассмотрения и принятия. Правительство сейчас плотно работает с парламентом в этом направлении", - цитирует пресс-служба главу республики.

Ранее сообщалось, что в понедельник правительство Хакасии внесет в Верховный Совет республики проект нового закона о республиканском бюджете и будет просить о скорейшем созыве внеочередной сессии парламента.

О ситуации с бюджетом

Верховный Совет Хакасии принял бюджет в декабре 2020 года. Его доходы планировались в размере 37,968 млрд рублей, расходы - 42,548 млрд рублей. Дефицит - 19% от налоговых и неналоговых доходов бюджета республики. Согласно Бюджетному кодексу РФ, он должен быть не более 15%. В начале 2021 года прокуратура Хакасии обратилась с иском в суд о признании закона недействительным в связи с превышением предельно допустимого дефицита. В апреле Верховный суд вынес решение и признал закон недействующим.

В мае была подана апелляция. В июле Верховный совет внес изменение в закон о бюджете, приведя его в соответствие с действующим законодательством. Однако иск прокуратуры был составлен так, что оспаривались не отдельные положения закона, а нормативный акт целиком. Поэтому решение Верховного суда однозначно означало отмену республиканского закона о бюджете несмотря на то, что изменения в него были внесены.

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