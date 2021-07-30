{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с коронавирусом в мире оказались под угрозой

Рост инфицирования связан с увеличением мобильности и контактов, а также с ненадлежащим применением мер в сфере здравоохранения и социальных мер, уверен генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Достижения в борьбе с коронавирусом на планете утрачены или находятся под угрозой. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, обративший внимание на резкий рост заболеваемости в последние недели во многих частях земного шара.

"В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%", - отметил он. По мнению Гебрейесуса, этот рост связан с увеличением мобильности и контактов, а также с ненадлежащим применением мер в сфере здравоохранения и социальных мер. "То, что было с трудом достигнуто [в борьбе с пандемией], оказалось под угрозой или же утрачено, а системы здравоохранения во многих странах испытывают перегрузку", - констатировал он.

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Сотрудникам ЗАГСов в Москве разрешили не носить перчатки
При этом масочный режим должен соблюдаться
Читать полностью