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Пандемия COVID-19

ВОЗ не выявила повышенный уровень смертности от варианта коронавируса "дельта"

Эксперт организации Мария ван Керкхове при этом отметила, что он более заразен, чем вариант "альфа"

ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не зафиксировала повышенного уровня смертности от варианта коронавируса "дельта". Об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

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"Безусловно, вариант "дельта" - это вариант, который вызывает у нас серьезную обеспокоенность, - отметила она. - Он более заразен, чем даже вариант "альфа". Есть лабораторные исследования, которые свидетельствуют, что этот штамм распространяется быстрее".

"В то же время мы не зарегистрировали повышенный уровень смертности", - подчеркнула эксперт. Одновременно ван Керкхове подчеркнула, что вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения заражения, в том числе вариантом "дельта".

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