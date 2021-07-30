Строительство ж/д путей для городской электрички в Севастополе начнут в 2022 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Строительство железнодорожных путей по проекту городской электрички в Севастополе начнется в 2022 году. В 2021 году планируют работы по проектированию путей, сообщил в пятницу журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В этом году проектирование, в следующем уже реализация. Росжелдор будет реализовывать", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что на данный момент проект находится в высокой стадии проработки. Первый этап будет включать в себя 12 станций. Кроме того, Развожаев отметил, что городскую электричку планируется развивать до 2030 года с электрификацией и расширением уже имеющихся путей.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин добавил, что создание системы городской электрички - "очень большая перспектива для города для связи Севастополь - Симферополь". "В развитии железных дорог как городского транспорта и как пригородного транспорта <...> очень большая перспектива. Это, конечно, капиталоемкий проект, но мы его поддержим и считаем одним из самых таких важных для города", - отметил Хуснуллин.

В феврале при продлении федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года в нее включили и проект городской электрички. Проект находится в стадии проработки. Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров ранее сообщал, что в Севастополе прорабатывается "проект городского трамвая на базе железной дороги".

Правительство РФ утвердило ФЦП развития Крыма и Севастополя в феврале 2019 года. Основным механизмом реализации госпрограммы стала принятая в 2014 году ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".