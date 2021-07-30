Москвичи снимут перчатки, в Питер вернутся фуд-корты. Главное о коронавирусе за 30 июля

Россия
- Всего зафиксировано 6 242 066 случаев заражения, из них новых — 23 564. За сутки умерли 794 человека, за весь период — 157 771.
- Минздрав счел целесообразным увеличить компенсации за осложнения после прививки от ковида.
- В Петербурге разрешили возобновить работу фуд-кортам и аттракционам.
- В РФПИ заявили, что комбинация AstraZeneca и "Спутника V" не показала "побочки".
- "ВКонтакте" переносит VK Fest (проходит в Санкт-Петербурге) на 2022 год из-за высокого уровня заболеваемости и продления ограничений.
- Росздравнадзор проверит информацию о семье из Краснодарского края, которая, по данным СМИ, пострадала после вакцинации.
Москва
- Всего зафиксировано 1 502 612 случаев заражения, из них новых — 3481. Умерли 76 человек (минимум с 19 июня). Госпитализированы 1042 человека.
- В столице отменили обязательное ношение перчаток в транспорте и общественных местах. Для работников кафе и ресторанов это правило также отменено.
- Специалисты отмечают в последние недели улучшение ситуации по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, что позволяет смягчить ограничения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 196,8 млн случаев заражения, умерли 4 202 467 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Японии снова обновился суточный максимум заражений.
- Глава ВОЗ прогнозирует появление новых опасных штаммов.