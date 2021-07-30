СМИ: коронавирус выявили у шести пассажиров круизного лайнера Royal Caribbean

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Шестеро пассажиров лайнера, принадлежащего компании Royal Caribbean, сдали положительный тест на коронавирус вскоре после отплытия из Нассау. Об этом сообщает в пятницу газета USA Today .

По ее данным, коронавирус был выявлен у четверых вакцинированных и двоих невакцинированных пассажиров лайнера. "Эти гости были помещены в карантин, а затем повторно сдали ПЦР-тест, чтобы подтвердить диагноз", - сообщила изданию представитель компании-оператора, пояснив, что первоначальный результат был получен с помощью экспресс-методов, которые могут оказаться неточными.

Тех, кто близко контактировал с заболевшими, предупредили и также обязали сделать ПЦР-тесты. Однако не все пассажиры на борту были немедленно уведомлены о случившемся, представитель компании заявила, что это будет сделано позднее в пятницу.

Лайнер должен был вернуться в Нассау в субботу, завершая семидневное путешествие. В настоящее время он пришвартован во Фрипорте, где многие пассажиры сошли на берег для экскурсий по побережью.