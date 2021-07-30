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Лесные пожары в России

Власти отменили особый противопожарный режим в лесах Архангельской области

В пресс-службе администрации региона сообщили, что сейчас в области нет действующих лесных пожаров

АРХАНГЕЛЬСК, 30 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, введенный 9 июля, перестал действовать в лесах Архангельской области с пятницы, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Закончилось действие особого противопожарного режима, который был введен указом главы региона с 9 июля. Все предпринятые меры для обеспечения пожарной безопасности лесов полностью себя оправдали", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в регионе нет действующих лесных пожаров. 29 июля в Обозерском лесничестве специалисты Единого лесопожарного центра за семь часов справились с низовым лесным пожаром, возникшим от грозы. Пожар был обнаружен при авиапатрулировании района. Всего с начала пожароопасного сезона сотрудниками Единого лесопожарного центра ликвидировано 165 лесных пожаров на общей площади 1 164,2 гектара.

Особый противопожарный режим, введенный из-за жаркой погоды, предусматривал ограничение на пребывание граждан в лесах, въезд в леса транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ. В леса допускались только организованные туристические группы без разжигания костров и использования открытого огня.

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииАрхангельская область
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