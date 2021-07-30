В Дагестане открыли временную дорогу к горным селам после разрушения двух мостов

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Дорожники завершили работы по устройству временной объездной дороги в Цумадинском районе Дагестана, где накануне сильные дожди привели к разрушению двух автомобильных мостов. Об этом в пятницу сообщила ТАСС руководитель пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Заира Гасанбекова.

Ранее в результате разрушения двух мостов было прервано транспортное сообщение с тремя населенными пунктами в Цумадинском районе - Сантлада, Хварши и Хонох с населением более 1 000 человек.

"Наши специалисты в настоящее время завершили устройство временной объездной дороги", - сказала Гасанбекова.

По данным пресс-службы, ливни также привели к размыву фундамента и разрушению опоры моста в Чародинском районе Дагестана. Движение автотранспорта по мосту закрыто. Прервано транспортное сообщение еще с тремя населенными пунктами (Арчиб, Алчуниб и Кубатль) с населением более 700 человек.