ГИБДД прорабатывает изменение механизма формирования экзаменационных билетов на права

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция в настоящее время прорабатывает вопросы изменения механизма формирования билетов и экзаменационных задач на получение права вождения. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

"В настоящее время активно прорабатываются вопросы модернизации механизма формирования билетов и экзаменационных задач", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в пятницу. При этом, по словам Черникова, говорить о каких-либо изменениях в переработке самого теоретического экзамена преждевременно.

С 1 апреля вступили в силу новые правила сдачи экзамена на права. Как напомнил глава ГИБДД, теоретический экзамен остался таким же, а практический теперь состоит только из одной части - поездке по городу. "Более 700 аварий с погибшими зафиксировано в этом году с участием начинающих водителей. Поэтому самое важное - это интеграция "молодого" водителя в транспортный поток. Для этого и была задумана упомянутая вами реформа и объединение экзаменов. Со временем, думаю, мы добьемся того, чтобы "молодой" водитель, выезжая на дорогу, не чувствовал себя дискомфортно и не создавал проблем другим участникам движения", - добавил Черников.

В то же время он обратился к опытным водителям с просьбой быть более лояльными и внимательными к новичкам. "Сейчас мы зачастую видим, что окружающие только агрессивно сигналят новичкам и тем самым лишь дополнительно их нервируют. Хотелось бы, чтобы люди относились добрее и уважительнее друг к другу. Это один из элементов культуры вождения, к повышению которой мы постоянно стремимся", - подчеркнул глава Госавтоинспекции.