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Путин постановил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению

Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Председателем комиссии назначен помощник президента Владимир Мединский, следует из документа, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению <…> Назначить председателем межведомственной комиссии по историческому просвещению помощника президента Российской Федерации Мединского В. Р.", - указано в документе.

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Путин, Владимир ВладимировичМединский, Владимир РостиславовичРоссия
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