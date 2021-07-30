Суд Москвы запретил Андрею Караулову использовать товарный знак ИД "Момент истины"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московский городской суд удовлетворил иск издательского дома (ИД) "Момент истины", который просил запретить журналисту Андрею Караулову использовать товарный знак ИД. Как сообщил ТАСС адвокат Федор Трусов, представляющий интересы истца, апелляционная инстанция Мосгорсуда в пятницу отменила решение суда первой инстанции и огласила новое.

"Сегодня Мосгорсуд отменил решение Тверского районного суда и принял в рамках рассмотрения гражданского дела новое решение, удовлетворив частично наши первоначальные исковые требования", - заявил собеседник агентства.

Суд также обязал журналиста в течение 15 дней с момента вступления решения суда в силу опубликовать на своем сайте апелляционное определение судебной коллегии от 30 июля, а также взыскал с Караулова компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в пользу "Момента истины" в размере 10 тыс. рублей.

Ранее ИД просил Тверской суд Москвы запретить журналисту использование товарного знака "Момент истины" и "сходные с ним до степени смешения обозначения" в интернете, в частности на его личной странице в Facebook и в видеоматериалах на YouTube-канале. Так, по данным истца, Караулов, размещая товарный знак в качестве обложки своей страницы в Facebook, "вводил широкий круг лиц в заблуждение о своей принадлежности к указанной передаче" и опубликованным материалам на канале в нарушение прав правообладателя товарного знака. Как уточнял адвокат, товарный знак "Момент истины" был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 9 июня 2016 года. Тверской суд отклонил претензии издательского дома, однако Мосгорсуд встал на сторону истца, отменил решение районного суда и удовлетворил иск "Момента истины".

Трусов отметил, что издательский дом доволен решением Мосгорсуда. "Мы удовлетворены этим решением, хотя констатируем, что конфликт с Андреем Карауловым уже исчерпан, он удалил все случаи использования товарного знака", - резюмировал адвокат.