Вузы могут по выбору включать в свои программы дисциплины по киберспорту

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские вузы могут по своему усмотрению включать в образовательные программы дисциплины по киберспорту, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что правительство РФ намерено к концу следующего года дополнить действующие программы киберспортивными дисциплинами, а также ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и так далее. Издание уточняет, что это следует из "дорожной карты" "Новые коммуникационные интернет-технологии", которую 23 июля утвердила правкомиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Программа рассчитана до 2024 года, объем ее финансирования составит 17,6 млрд рублей, из них 8,6 млрд рублей - из федерального бюджета.

"Вузы свободны в определении содержания образования и включении в образовательные программы, например, киберспортивных дисциплин. Определение содержания и объема указанных дисциплин также находится в компетенции каждой конкретной организации высшего образования", - прокомментировали в министерстве.

В министерстве пояснили, что закон об образовании дает вузам право самостоятельно разрабатывать образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) по всем специальностям и направлениям подготовки уровней бакалавриата и специалитета. ФГОС ВО в том числе предусматривают цифровые компетенции. Конкретные дисциплины или модули, в рамках которых формируются указанные компетенции, вуз определяет самостоятельно, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в этом году Минобрнауки России актуализировало ФГОС ВО, и теперь вузы получили возможность разрабатывать еще более гибкие образовательные программы, "которые смогут оперативно корректироваться и отвечать на запросы рынка труда к квалификации работников, соответствовать потребностям отрасли и конкретного региона".