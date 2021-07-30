В Нижнем Новгороде открыли памятник князю Дмитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Памятник святому князю Дмитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии (в миру - Евдокии) открыли на территории Нижегородского кремля рядом с церковью в честь святителя Николая Чудотворца. Чин освящения монумента совершил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, передает корреспондент ТАСС.

"Образ этих двух супругов - святого князя Димитрия, святой княгини Ефросинии - является образом и знаком не только доброго супружества, а того самого единства, которое мы всегда ищем в своей церковной, общественной и народной жизни. Смотря на образ этих двух супругов-святых, любой человек, самый простой и неподготовленный, не знающий глубоко историю по каким-то причинам, узнав об этих святых, способен будет понять, что единство начинается со взаимного терпения, желания принести друг другу пользу, со внимания, со смирения друг перед другом", - сказал на открытии памятника митрополит Воскресенский Дионисий.

По информации пресс-службы Нижегородской митрополии, жители города проголосовали за эскиз, представленный супругами Ириной Макаровой и Максимом Батаевым - учениками народного художника России Салавата Щербакова. Ранее они уже работали над бронзовым монументом в память о встрече цесаревича Николая Александровича и его невесты принцессы Алисы в Приморском парке Алушты, над памятником преподобному Сергию Радонежскому в сквере на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Также они занимались разработкой монумента святому Георгию Победоносцу на Бору.

При церковном манеже, рядом с которым установлен памятник, планируется также открытие центра создания и сохранения русской семьи и сквер для молодоженов.

Святые благоверные князь Димитрий Донской (1350 - 1389) и его жена Евфросиния Московская (1353 - 1407) стали примером супружеской верности и согласия. Они были родителями 12 детей, их союз стал основой последующей династии московских князей. В 2015 году Священный Синод РПЦ установил на 1 июня (День защиты детей) празднование памяти этой многодетной пары. С именем святого князя Димитрия Донского связано укрепление руководящей роли Москвы в объединении русских земель и совместной защите княжеств от иноземных завоевателей. Брак великого полководца с дочерью Нижегородско-Суздальского князя Дмитрия Константиновича ознаменовал завершение соперничества между землями и конец междоусобицы. С тех пор Нижний Новгород и Москва стали добрыми соседями, политическими и военными союзниками, что привело к расцвету Нижнего Новгорода в ту историческую эпоху.