Хуснуллин поручил ускорить реализацию программы капремонта школ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил регионам ускорить реализацию программы капитального ремонта школ, выполнив ее за три-четыре года. Об этом он сообщил в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, необходимо подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. Как ранее отмечал глава государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии.

"Программа рассчитана до 2026 года, но я поставил задачу постараться ее за три-четыре года реализовать", - сказал Хуснуллин.

Ранее он отмечал, что ежегодно на ремонт школ в России предусмотрено около 20-25 млрд рублей при этом финансирование необходимо увеличивать.