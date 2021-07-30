Хуснуллин сообщил, что анализ качества воды под Азовским морем подготовят в августе

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Результаты качества первой пробы воды под Азовским морем для Крыма будут готовы к середине августа, данные об объеме запасов - к октябрю, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По качеству воды в Азовском море информацию получим через две недели, по объемам и запасам [намерены] получить где-то к 1 октября. Сейчас [на месте] специальное судно, платформа бурится, сейчас будем следующую скважину бурить - чтобы понять, какой дебет воды, какие запасы", - сказал он.

Ранее Хуснуллин сообщил, что первая партия пресной воды добыта из находящихся под Азовским морем источников. Планируется, что они станут еще одним источником водоснабжения Крыма, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.

Водоснабжение Севастополя

Кроме того, Хуснуллин заявил, что дополнительное финансирование, направленное правительством РФ на обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя, позволит снизить потери воды на 20-25%.

"Порядка 300 млн [рублей] мы видим программу, и считаем, что нужно снизить минимум на 20-25% потери. Это большой показатель. На 25% потери снижаем - и просто не нужно дополнительно воду добывать", - сказал Хуснуллин.

На минувшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, на основании которого Севастополю будет дополнительно направлено 307,3 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения. Деньги выделяются из резервного фонда правительства.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

В Симферополе и некоторых других городах соседней Республики Крым введены графики водоснабжения, в Севастополе этого пока не планируется. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки.