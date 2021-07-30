Руководители общин соотечественников за рубежом разработают методики работы с подростками

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Участники международного молодежного форума российских соотечественников, проживающих за рубежом, предложили создать образовательную программу для руководителей общин. Программа позволит овладеть новыми методиками организации молодежи, считают участники форума.

"[Необходимы] регулярные образовательные форумы для специалистов по работе с молодежью, например, для организации форумов на местах, у себя в странах, чтобы мы могли овладеть новыми методиками. <…> Нам нужны специалисты для воспитания молодежи, которые могут и знают, как подойти к четырнадцати, пятнадцати, шестнадцатилетним билингвам", - было заявлено участниками форума по итогам работы профильных площадок.

По их мнению, образовательная программа должна быть ориентирована на специалистов, которым необходимо налаживать контакт с подростками, и учитывать специфику страны проживания.

"Сейчас проходила генерация идей по профильным площадкам. Конкретно наша площадка работала над направлениями стратегии развития соотечественников, проживающих за рубежом. Идеи, которые здесь прозвучали, мы будем включать в основной документ. <…> Техническая часть, когда мы будем собирать все идеи - 6 августа", - сообщил ТАСС президент Общественного Объединения "Народный Собор" Кыргызстана Иван Иванов, пояснив, что стратегия должна подходить для реализации в разных странах.

Участники форума также высказали предложения разработать программу обмена, по которой ребенок может уехать на определенный период жить в семью в другую страну, а также проводить Международный молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом, ежегодно.

О форуме

Международный молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом, проходит в трех городах России - Москве, Самаре и Волгограде с 29 июля по 6 августа. Целью Форума является подведение итогов деятельности Сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом за 2017-2020 годы и придание нового импульса развитию Сообщества с учетом федеральной и региональной российской молодежной повестки. Программа Форума включает деловую, культурную и досуговую составляющие даже во время движения на теплоходе по маршруту: Самара-Волгоград.