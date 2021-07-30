Первая в Костромской области кислородная станция заработала в главном ковидном госпитале

КОСТРОМА, 30 июля. Первая в регионе кислородная станция начала работать в Костромской окружной больнице №2, принимающей пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации Костромской области.

"Первая в регионе станция начала подавать кислород пациентам реанимации Костромской окружной больницы №2. Средства на закупку дополнительного оборудования, необходимого для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, были выделены из резервного фонда администрации области по распоряжению губернатора Сергея Ситникова", - говорится в сообщении.

Стоимость оборудования составляет около 32 млн рублей. Станция обеспечит бесперебойную подачу кислорода в стационар, позволит больнице не зависеть от поставщиков. Ранее кислород в больницу привозили в баллонах.

Как уточняет пресс-служба, оборудование производит 2 тонны сжиженного кислорода в сутки, что эквивалентно 200 баллонам. "Объем полностью закрывает потребности реанимационного отделения. Также есть возможность заправки баллонов для создания резерва", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в стационаре Костромской окружной больницы №2 проходят лечение более 200 пациентов с коронавирусом. В реанимации находятся 30 человек. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 30 июля в Костромской области выявлены 27 044 случаев коронавируса, из которых 138 - за последние сутки. Более 22 тыс. жителей региона выздоровели, 600 умерли от ковида за период пандемии.