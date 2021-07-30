Посол РФ: более 50% итальянцев поддерживают расширение сотрудничества с Россией

РИМ, 30 июля. /ТАСС/. Более половины итальянцев поддерживают расширение сотрудничества с Россией, более 70% положительно оценили российскую военно-гуманитарную миссию в Италии в разгар первой волны пандемии в стране. Такие результаты выявил опрос общественного мнения, сообщил посол РФ в Италии Сергей Разов в интервью журналу "Русская мысль", опубликованному в пятницу на сайте диппредставительства.

"Год назад по просьбе посольства один авторитетный итальянский институт социологических исследований провел опрос, согласно которому 57% респондентов высказались в пользу расширения сотрудничества с Россией, а 73% опрошенных положительно оценили российскую военно-гуманитарную миссию, которая весной 2020 года на севере Италии оказывала помощь в борьбе с пандемией коронавируса", - сообщил дипломат.

"Несмотря на непростой период в наших отношениях с ЕС и Западом российско-итальянское взаимодействие по ряду важных направлений устойчиво развивается, опираясь на общность наших культур, вековые традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил посол, добавив, что со стороны отдельных итальянских СМИ порой предпринимаются попытки дискредитирующих материалов антироссийской направленности, "содержание которых порой не укладывается в элементарные рамки здравого смысла и логики".

Российская помощь

Более 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для осуществления дезинфекционных мероприятий были доставлены на Апеннинский полуостров в конце марта 2020 года 15 бортами по договоренности, достигнутой во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Военные специалисты направились на работу в район города Бергамо, одного из наиболее сильно пострадавших на тот момент от пандемии. Всего российские медики вылечили 76 пациентов в полевом госпитале в Бергамо, построенном в кратчайшие сроки для приема заразившихся коронавирусом, когда местная больница оказалась перегружена. Специалисты химзащиты провели санитарную обработку 114 домов престарелых, продезинфицировали 1,131 млн кв. м помещений, свыше 420 тыс. кв. м открытых площадей и дорог более чем в 90 населенных пунктах области Ломбардия - как в провинции Бергамо, так и в соседней Брешии. Миссия продлилась до мая. Представители властей Италии на разных уровнях неоднократно выражали благодарность России.