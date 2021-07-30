МЧС предупредило о тумане с видимостью 200-500 м в Подмосковье до утра 31 июля

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о тумане с видимостью 200-500 м. в Подмосковье до утра субботы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе областного главка ведомства.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайший час с сохранением до утра 31 июля местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 м.", - сказал собеседник агентства.

В связи с непогодой в МЧС советуют пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари. Также им советуют отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.