На онлайн-голосовании в Москве большинство выступило за приоритет общественного транспорта

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. По результатам тестового онлайн-голосования в Москве большинство участвовавших в тесте москвичей поддержали приоритетное развитие общественного транспорта, а также обязательную вакцинацию от COVID-19 депутатов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"На вопрос "Какой приоритет развития городской инфраструктуры вы бы выбрали в отрасли транспорта?" почти 101,4 тыс. участников выбрали ответ "Развитие общественного транспорта", более 40,6 тыс. участников проголосовали за развитие личного транспорта. На вопрос о том, представители каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, большинство участников теста - более 70 тыс. человек - выбрали ответ "Депутаты"; также почти 60,1 тыс. участников проголосовали за вариант "Медработники и персонал медорганизаций"; более 59,5 тыс. человек выбрали вариант "Чиновники федеральных органов власти на территории города Москвы", - сказал Венедиктов.

Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам началось в Москве в четверг, 29 июля в 08:00 мск и продлилось до 20:00 мск пятницы, 30 июля. В его рамках было выдано более 146,5 тыс. электронных бюллетеней.

Принять участие в тестировании могли почти 4 млн московских избирателей с подтвержденными аккаунтами на mos.ru. Участников тестового голосования спросили о необходимости обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных групп граждан и векторе развития столичного транспорта - общественного или личного.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.