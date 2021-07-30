НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Американский актер Боб Оденкерк рассказал, что пережил инфаркт, но уже идет не поправку. Соответствующую публикацию он разместил в пятницу в Twitter.

"У меня был небольшой инфаркт", - написал актер, добавив, что с ним "все будет в порядке". По словам Оденкерка, врачам удалось устранить закупорку сосудов, не прибегая к хирургическому вмешательству. "Я вынужден буду взять небольшую паузу, чтобы восстановиться, но скоро вернусь [к работе]", - указал актер.

Ранее сообщалось, что во вторник Оденкерк, сыгравший в сериале "Во все тяжкие" (Breaking Bad, 2008-2013), был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемочной площадке сериала "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul, 2015 - наст. время), где он играет главную роль. Представитель его семьи позднее сказал, что у актера были диагностированы "проблемы с сердцем", однако не уточнил, что именно послужило причиной его госпитализации.

В этом году на экраны в США вышел фильм "Никто" (Nobody), главную роль в котором исполнил Оденкерк. Режиссером картины выступил россиянин Илья Найшуллер.