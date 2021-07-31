Вильфанд рассказал о погоде в августе в России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россиян ожидает теплый август в этом году. Температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов страны, а на многих территориях месяц будет аномально теплым, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На всей территории страны температура будет около и выше нормы. Нет ни одного региона, где прогнозируется класс ниже нормы по температуре", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что аномально теплым август ожидается на всей европейской территории России, исключая Северо-Западный федеральный округ.

Температура выше нормы также ожидается во многих регионах азиатской части страны. "Огромная территория на азиаткой части страны с классом температуры выше нормы - это северная половина Красноярского края, Иркутская область, Бурятия, южная половина Якутии, Забайкалье, Амурская область, Приморский край и южная половина Хабаровская края", - пояснил Вильфанд.