{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вильфанд рассказал о погоде в августе в России

Научный руководитель Гидрометцентра заявил, что аномально теплым август ожидается на всей европейской территории страны, исключая Северо-Западный федеральный округ
Научный руководитель "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд Александр Щербак/ТАСС
Описание
Научный руководитель "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россиян ожидает теплый август в этом году. Температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов страны, а на многих территориях месяц будет аномально теплым, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На всей территории страны температура будет около и выше нормы. Нет ни одного региона, где прогнозируется класс ниже нормы по температуре", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что аномально теплым август ожидается на всей европейской территории России, исключая Северо-Западный федеральный округ.

Температура выше нормы также ожидается во многих регионах азиатской части страны. "Огромная территория на азиаткой части страны с классом температуры выше нормы - это северная половина Красноярского края, Иркутская область, Бурятия, южная половина Якутии, Забайкалье, Амурская область, Приморский край и южная половина Хабаровская края", - пояснил Вильфанд.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
В Краснодаре из магазина с алкогольной продукцией спасли енота
В настоящее время енот отпущен в природу
Читать полностью