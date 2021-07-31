В Краснодаре из магазина с алкогольной продукцией спасли енота

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Спасатели муниципальной службы спасения в Краснодаре эвакуировали в лесопарковую зону енота, забравшегося в магазин с алкогольной продукцией, сообщили ТАСС в службе спасения в пятницу.

"Поступило сообщение о том, что в магазин алкогольной продукции забралось дикое животное, предположительно енот. Спасатели аварийно-спасательного отряда прибыли на место, обнаружили сидящего в шкафу енота. Подручными средствами енота поймали, посадили в коробку и вывезли в лесопарковую зона", - рассказали в службе спасения.

В ведомстве уточнили, что енот отпущен, животное не пострадало, в магазине он успел навести беспорядок.