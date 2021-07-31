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Пандемия COVID-19

Президент Туниса призвал фармацевтов снизить цены на лекарства в целях борьбы с пандемией

По мнению ВОЗ, в Тунисе наблюдается самая высокая в регионе Северной Африки смертность из-за коронавируса

РАБАТ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид призвал в пятницу частных фармацевтов снизить отпускные цены на лекарства, чтобы тем самым внести вклад в национальную борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.

Глава государства встретился с председателем Национального совета Гильдии фармацевтов Туниса, генеральным секретарем профсоюза фармацевтов и генеральным директором центральной аптеки.

"Помогайте в соответствии с вашими возможностями, опираясь на ваше чувство долга. Помогайте бедным и нуждающимся. Существуют лекарства, которые не имеют ничего общего с коронавирусом, но полезны при других заболеваниях", - отметил президент Туниса.

По мнению Всемирной организации здравоохранения, в Тунисе наблюдается самая высокая в регионе Северной Африки смертность из-за коронавируса. На минувшей неделе в условиях ухудшающейся обстановки с пандемией был отправлен в отставку министр здравоохранения страны Фаузи Мехди.

Теги
ТунисСаид, КаисПандемия COVID-19
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