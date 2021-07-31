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Пандемия COVID-19

Байден считает вероятным введение в США новых ограничений из-за пандемии

Президент США рассказал, что "вчера был хороший день", так как почти миллион человек сделали прививку от инфекции

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он считает вероятным введение в стране новых ограничений в связи с пандемией.

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"Вероятнее всего", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Белого дома в штате Мэриленд. Его спрашивали, стоит ли ожидать от властей "новых рекомендаций" с новыми "ограничениями из-за COVID-19".

Президент США при этом отметил, что "вчера был хороший день". "Почти миллион человек сделали прививку <...>. Я надеюсь, что люди начинают осознавать, как это важно", - пояснил глава вашингтонской администрации.

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СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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