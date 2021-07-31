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Пандемия COVID-19

Исследование в Аргентине показало безопасность комбинации "Спутника V" с другими вакцинами

У 41,6% участников исследования не было никаких осложнений после второй прививки, 8,4% рассказали о повышении температуры и боли в спине, а 50% - о боли в месте укола, сообщило правительство провинции Буэнос-Айрес
© Елена Афонина/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июля. /ТАСС/. Исследование, проводимое в Аргентине, не выявило серьезных побочных эффектов при комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm. Об этом сообщило в пятницу правительство провинции Буэнос-Айрес.

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"Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам, в ходе проводимого исследования безопасности комбинации вакцины "Спутник V" с препаратами AstraZeneca и Sinopharm не было выявлено никаких серьезных побочных эффектов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, у 41,6% участников исследования не было никаких осложнений после второй прививки. "8,4% сообщили о повышении температуры и боли в спине, 50% - о боли в месте укола", - отметили в Минздраве.

По его данным, средний возраст участников исследования, которое началось 7 июля, составляет 49 лет. Данные об эффективности комбинации вакцин пока получены не были.

К настоящему моменту в Аргентине первой дозой привиты 24 919 053 человека, оба компонента получили 6 865 086 человек. В стране для иммунизации населения применяют "Спутник V", а также препараты от AstraZeneca и Sinopharm.

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АргентинаРоссияПандемия COVID-19
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