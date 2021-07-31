{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре спрогнозировали аномальное тепло в некоторых регионах России

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, аномальная жара придет в Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую области, Краснодарский край и многие регионы Поволжья в начале следующей недели

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Аномальная жара придет в Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую области, Краснодарский край и многие регионы Поволжья в начале следующей недели. Температура в отдельных регионах будет достигать 39-41 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура существенно выше нормы, аномалия выше 7 градусов, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях со вторника. Там будет 33-36 градусов. В Приволжском федеральном округе тоже будет очень жаркая погода практически во всех регионах - это Саратовская, Ульяновская, Самарская, Пензенская, Оренбургская области, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл" - сказал он.

По словам Вильфанда, температура в регионах Поволжья будет достигать 33-39 градусов с 3 августа. В Саратовской области столбик термометра днем будет достигать 41 градуса. "Это на 7-8 градусов выше нормы", - подчеркнул он.

Метеоролог отметил, что сильная жара также придет в Волгоградскую, Ростовскую области, Краснодарский край и степные районы Крыма. Особенно жарко будет в Волгограде - температура будет достигать 40 градусов. "В Ростовской области, Краснодарском крае температура тоже очень высокая - 35-37 градусов. В Крыму аналогичная ситуация в степных районах", - сказал Вильфанд.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
Пандемия COVID-19
В центре "Вектор" заявили, что вытеснение дельта-штамма вариантом "лямбда" маловероятно
В настоящее время лямбда-штамм отсутствует в России, также рассказали в центре
Читать полностью