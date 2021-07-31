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Пандемия COVID-19
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В центре "Вектор" заявили, что вытеснение дельта-штамма вариантом "лямбда" маловероятно

В настоящее время лямбда-штамм отсутствует в России, также рассказали в центре

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вероятность вытеснения дельта-штамма коронавируса вариантом "лямбда" представляется сомнительной, заявили ТАСС в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

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Ранее японские биологи обнаружили, что лямбда-штамм обладает не только повышенной заразностью, но и способностью скрываться от иммунной системы.

"В настоящее время лямбда-штамм отсутствует в России. Всемирная организация здравоохранения не относит лямбда-штамм к вариантам, вызывающим озабоченность (VOC). То, что лямбда-штамм вытеснит вариант дельта, представляется сомнительным", - говорится в сообщении "Вектора".

Штамм "лямбда" был впервые обнаружен в Перу в конце лета прошлого года. На него до появления варианта "дельта" приходилось большинство случаев заражения в Перу и около трети новых случаев в Аргентине и Чили. В его геноме присутствует набор из восьми ключевых мутаций, которые, предположительно, повышают заразность вируса.

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