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Пандемия COVID-19
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Власти США изучают меры по введению принудительной вакцинации

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски сообщила, что поддерживает идею более широкой вакцинации

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Американские власти изучают возможность введения принудительной вакцинации на федеральном уровне. Об этом заявила в пятницу в эфире телеканала Fox News глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

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Ведущий поинтересовался у руководителя ЦКПЗ, поддерживает ли она идею введения обязательной вакцинации на уровне федеральных властей. "Изучением этого вопроса занимается администрация [президента США Джо Байдена]", - отметила Валенски.

"В целом я выступаю за более широкую вакцинацию. Помимо того, что мы изучаем эти меры, мне добавить нечего", - пояснила она.

Позднее в Twitter Валенски заявила, что имела в виду "принудительную [вакцинацию] на уровне частных компаний и отдельных элементов федерального правительства". "На национальном уровне обязательной [вакцинации] не будет", - подчеркнула она. Ранее в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер также отметила, что администрация США не рассматривает в настоящее время вариант введения требования обязательной вакцинации от нового коронавируса в масштабах всей страны.

ЦКПЗ во вторник рекомендовали полностью вакцинированным от нового коронавируса американцам в районах, где быстро распространяется коронавирус, "носить маски в помещениях и в общественных местах". В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 612,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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