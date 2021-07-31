МВД: водителей пока не штрафуют по камерам за несоблюдение дистанции и опасную езду

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Дорожные камеры на сегодняшний день не выявляют водителей и не штрафуют их за опасную езду и несоблюдение безопасной дистанции во время движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

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"В настоящее время сотрудниками полиции правоприменительная практика за несоблюдение безопасной дистанции на основании материалов, получаемых с использованием технических средств автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, не осуществляется", - сказал собеседник агентства. Кроме того, как подчеркнули в МВД, действующее российское законодательство не предусматривает административную ответственность за опасное вождение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что камеры смогут фиксировать нарушения и штрафовать водителей за опасную езду и несоблюдение безопасной дистанции. Как утверждает разработчик, им поступил заказ на данное программное оборудование от ряда регионов.