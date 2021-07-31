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Вильфанд предупредил о "дефиците осадков" в некоторых регионах России

Дефицит прогнозируется в южной половине европейской территории страны, на всей территории южнее Московской области, в южной половине Урала, на всем юге Сибирского федерального округа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра
Метеоролог, научный руководитель "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд Александр Щербак/ТАСС
Описание
Метеоролог, научный руководитель "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. "Дефицит осадков" прогнозируется в августе в ряде регионов РФ, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дефицит осадков прогнозируется в южной половине европейской территории России, собственно, на всей территории южнее Московской области, в южной половине Урала, на всем юге Сибирского федерального округа: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край. Кроме того, он ожидается на юге Красноярского края, на всей Иркутской области, юге Якутии", - сказал Вильфанд.

Вместе с тем, по его словам, избыток осадков в августе ожидается на севере Красноярского края, севере Якутии, в Забайкалье и Приморском крае.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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