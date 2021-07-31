Эксперты прогнозируют достижение в РФ коллективного иммунитета к COVID-19 к Новому году

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут к Новому году с учетом темпов вакцинации и неучтенных бессимптомных переболевших, считают опрошенные ТАСС эксперты.

По мнению специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, коллективный иммунитет в России может быть достигнут раньше, чем показывают прогнозы, опирающиеся на официальную статистику о заболевших и вакцинированных.

"Потому что в большинстве комментариев и прогнозов не учитывается тот иммунитет, который создают люди, переболевшие неявно, в невидимой форме, а их достаточно много. И я уже говорю год об этом, что их примерно в десять раз больше, чем выявленных зараженных, по результатами предыдущих эпидемий и пандемий. Так всегда эпидемиологи считают", - пояснил Жемчугов.

Он добавил, что, например, согласно подсчетам специалистов в США, не выявленных зараженных коронавирусом у них в пять-шесть раз больше, чем выявленных. Поэтому врач рекомендует рассчитывать коллективный иммунитет "из выявленных зараженных, умножить эту цифру на пять и прибавить вакцинированных". "Каждый регион может посчитать для себя эту цифру, это не так сложно, и сделать прогноз", - отметил эксперт.

Согласно его расчетам, коллективный иммунитет среди жителей Москвы должен был быть достигнут к июлю нынешнего года, однако на ситуацию повлияли мутации коронавируса.

"А сейчас жду, что с мутациям вируса, которые приводят к заболеваниям и с снижению эффективности вакцин примерно на 20%, если не будет новых каких-то мутаций, блокирующих действие вакцин защитное, к Новому году обязательно должно все закончится", - заявил Жемчугов.

Врач-иммунолог Евгений Тимаков считает, что достижение коллективного иммунитета затягивается в России из-за отказа граждан от вакцинации. Однако его прогноз также привязан к концу нынешнего года.

"Без вакцинации достичь коллективного иммунитета мы не сможем. А с тем, как у нас сейчас идет вакцинация, до конца этого года хорошо, если более-менее хоть какого-то мы достигнем коллективного иммунитета. Почти 50% жителей не хотят вакцинироваться и не планируют это делать. Поэтому в данный момент коллективный иммунитет достигнуть будет тяжело", - пояснил Тимаков.