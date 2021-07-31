Первые патрули на квадроциклах на юге России нашли с начала лета 18 потерявшихся детей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции, впервые в этом году обеспечивающие безопасность на юге России на квадроциклах, пресекли 64 правонарушения и помогли найти 18 детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Ранее в ведомстве сообщали, что в Анапе внедряют передовые методы организации безопасности гостей и жителей города-курорта. В местах массового пребывания людей специальные камеры идентифицируют и распознают лица, а зоны отдыха стражи правопорядка теперь патрулируют на квадроциклах.

"С начала курортного сезона данными нарядами пресечено 64 административных правонарушения, раскрыто три кражи и оказана помощь в поиске 18 детей", - сказали в пресс-центре. В МВД добавили, что администрация Анапы передала городскому ОМВД в безвозмездное пользование шесть квадроциклов, они закреплены за сотрудниками полиции, которые имеют соответствующую категорию водительских прав.

Полицейские получили возможность обеспечивать правопорядок на улицах и других общественных местах на квадроциклах приказом МВД России в 2019 году.